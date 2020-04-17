Житель Пермского края нарушил самоизоляцию, украл счетчик и попался полиции

Мужчина из Краснокамска крепко выпил и пошел гулять, несмотря на объявленный режим самоизоляции. В какой-то момент он решил украсть счетчик в жилом доме. В итоге его вместе с выдернутым аппаратом задержали полицейские.

Один из жителей дома заснял из окна момент задержания мужчины. Правоохранители заломали его и забрали в отделение. При этом у мужчины в руке как раз был выдернутый счетчик.

«Поступило сообщение от женщины, что в дверь ломится мужчина. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, задержали гражданина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Оформили административный протокол <…> о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения», — рассказали «360» в пресс-службе МВД по Пермскому краю.

Во время своей прогулки мужчина захотел оставить своих соседей без света и украл счетчик. Когда он его выдернул, сработала сигнализация. Все происходило в одном из жилых домов на Большевистской улице. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту порчи имущества и выясняют все обстоятельства.