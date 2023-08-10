10 августа 2023, 16:49
Житель Перми пытался спрятаться от судебных приставов в камышах на местном пруду
В Перми судебные приставы выловили в пруду мужчину, который пытался спрятаться после неуплаты алиментов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.
Как рассказали в ведомстве, мужчина задолжал трем дочерям около 200 тысяч рублей алиментов. Суд назначил неплательщику 120 часов общественных работ, но он отказался исполнять наказание.
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В день задержания местный житель попытался скрыться в пруду, но не успел убежать от приставов. Его поместили в следственный изолятор.
Пермь
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