Житель Перми подал заявление в полицию на дочь из-за забранного самоката

Житель Перми написал заявление в полицию на 11-летнюю дочь. Якобы та украла у него самокат, который он же подарил ей на день рождения. Бывшая жена мужчины Светлана заявила «360», что так экс-супруг захотел навредить ей.

Светлана пояснила, что отправила детей к отцу на лето. По ее словам, бывший муж начал «предпринимать шаги», которые не согласовал с женщиной.

«Он начал обследовать ребенка, но так как он имеет связи, все это было с участием Минздрава», — рассказала она.

Поводом для обращения к врачам, уточнила Светлана, стала бронхиальная астма. Хотя в Нижнем Новгороде, где сейчас женщина живет с детьми, проблем не было.

«Адвокат со стороны Сергея сообщил, что его (сына — примеч. ред.) лучше бы забрать, потому что проводят [врачебные] манипуляции», — поделилась она.

После этого разговора женщина отправилась за детьми в Пермь.

«Я поехала туда. Потому что дочка написала, что хотела бы уехать, потому что папа псих, она жила у подруги периодически», — отметила Светлана.

Когда женщина со своим отцом приехала в Пермь, сначала встретилась с дочкой, а потом навестила сына в больнице.

«Когда они забрали вещи, приехали ко мне <…> Я даже не смотрела, что они взяли. Потом посмотрели по видеокамерам, дочь, оказывается, сама все выносила, все смотрела, все забирала», — заявила Светлана.

Семья отправилась в Нижний Новгород тем же вечером.

«Ночью отец сходил, написал заявление о том, что украли самокат. Никто ничего не крал. Самокат был подарен дочери в прошлом году, и он стоял у отца», — пояснила женщина.

Мужчина однако посчитал, что это взрослые подговорили дочку забрать подарок. Полиция посоветовала матери вернуть самокат бывшему супругу, но пока он остается в Нижнем Новгороде.

«Он требует наказать тех, кто подговорил ребенка. Самокат ему не нужен, он хочет наказать», — подчеркнула собеседница «360».

Светлана добавила, что сейчас бывший муж перестал отвечать дочери на сообщения. Женщина общается с экс-супругом только через адвоката. По ее словам, бывший муж уже давно на нее клевещет и пытается отобрать детей. Мужчина не раз заявлял опеке о том, что его экс-супруга — плохая мать.