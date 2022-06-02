Житель Пензы сломал стену, чтобы украсть бытовую технику у соседки

В Пензе местная жительница подала заявление в полицию, в котором рассказала о кражей из ее дома бытовой техники. Об этом написал сайт «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По словам пострадавшей, из ее квартиры вынесли через разбитую стену газовую плиту, холодильник, телевизор и стол. Под подозрение пал сосед женщины, который ранее имел проблемы с законом.

Во время допроса мужчина признался в причастности к преступлению и заявил, что вернет украденное хозяйке. По факту кражи возбуждено уголовное дело.