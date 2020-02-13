Житель Пензы пытался отсудить 50 тысяч рублей за отключенное электричество

В иске мужчина заявил, что обнаружил срезанный провод на крыше, электричества не было. По его словам, никаких предупреждений об отключении не было. Задолженность по счетам он погасил сразу. Электричество включили через три дня.

Житель Октябрьского района сообщил, что из-за того, что отопления дома не было, заболела его несовершеннолетняя дочь. Холодильник потек — испортились продукты, также пришли в негодность дорогостоящие лекарства.

Представитель ООО «ТНС энерго Пенза» сказал, что абоненту было отправлено уведомление об отключении электричества из-за задолженности в 3171,66 рублей. Реакции от жителя дома не было, поэтому его дом отключили.

Суд отказал пензенцу в моральной компенсации.