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    19 марта 2021, 22:20

    Житель Пензы едва не прирезал экс-жену и ее сожителя

    Артур Блянихов

    В Пензе под суд пойдет 47-летний мужчина, который едва не прирезал бывшую супругу и ее сожителя. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

    По данным информагентства, нападение произошло зимой 2020 года. Горожанин приехал к бывшей жене домой и зашел в комнату, где она спала вместе с сожителем. Он приревновал женщину и, не включая свет, ударил проснувшегося мужчину ножом.

    Экс-жена также пробудилась и попыталась оттолкнуть бывшего мужа, но получила удар ножом по рукам. Раненному сожителю удалось выскочить в окно.

    «Осознав, что совершил, мужчина самостоятельно явился в отдел полиции, признавшись в совершении преступлений», — рассказали в ведомстве.