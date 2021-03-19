Житель Пензы едва не прирезал экс-жену и ее сожителя

В Пензе под суд пойдет 47-летний мужчина, который едва не прирезал бывшую супругу и ее сожителя. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным информагентства, нападение произошло зимой 2020 года. Горожанин приехал к бывшей жене домой и зашел в комнату, где она спала вместе с сожителем. Он приревновал женщину и, не включая свет, ударил проснувшегося мужчину ножом.

Экс-жена также пробудилась и попыталась оттолкнуть бывшего мужа, но получила удар ножом по рукам. Раненному сожителю удалось выскочить в окно.

«Осознав, что совершил, мужчина самостоятельно явился в отдел полиции, признавшись в совершении преступлений», — рассказали в ведомстве.