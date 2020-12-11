Житель Пензенской области забил до смерти мать и бабушку

По данным информагентства, в начале июня молодой человек застал дома ругающихся бабушку и мать. У него не получилось успокоить женщин. В результате, придя в ярость, он забил родственниц до смерти, а утром пришел в отделение полиции с повинной. По словам мужчины, его мать была безработной и злоупотребляла алкоголем. Из-за этого между ней и бабушкой происходили постоянные конфликты.