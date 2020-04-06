Житель Пензенской области вышел прогуляться голышом

Комментаторы пошутили, что мужчине надоело сидеть на карантине, и он вышел развеяться. По мнению некоторых пользователей, в таких случаях надо обращаться к стражам правопорядка. Нашлись и такие, кто предположил, что видеозапись с голым мужчиной не нова. По их словам, она появилась в соцсетях четыре года назад.