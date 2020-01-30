Житель Пензенской области убил знакомую и ранил сожительницу
В Пензенской области осудили 36-летнего жителя Кузнецка, который прирезал знакомую и покалечил сожительницу. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным информагентства, в октябре прошлого года мужчина вместе с сожительницей пришел в гости к знакомой. Он повздорил с хозяйкой из-за денег и несколько раз воткнул в нее вилку, а затем пустил в ход нож. Его возлюбленная, находившаяся в тот момент на балконе, увидела происходящее и начала кричать. За это она получила удар ножом и кулаком. Ей удалось выбежать на лестничную площадку и вызвать через соседей медиков и полицейских.
Следующие 10 лет агрессивный мужчина проведет за решеткой.