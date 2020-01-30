Житель Пензенской области убил знакомую и ранил сожительницу

По данным информагентства, в октябре прошлого года мужчина вместе с сожительницей пришел в гости к знакомой. Он повздорил с хозяйкой из-за денег и несколько раз воткнул в нее вилку, а затем пустил в ход нож. Его возлюбленная, находившаяся в тот момент на балконе, увидела происходящее и начала кричать. За это она получила удар ножом и кулаком. Ей удалось выбежать на лестничную площадку и вызвать через соседей медиков и полицейских.

Следующие 10 лет агрессивный мужчина проведет за решеткой.