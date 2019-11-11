Житель Пензенской области получил условный срок за издевательства над супругой-инвалидом

По данным информагентства, с мая по июнь мужчина измывался над женой, которая страдала сахарным диабетом и могла передвигаться лишь на инвалидной коляске. Мужчину осудили за истязание и причинение психических и физических страданий беспомощной супруге. Он получил три года условно.