Житель Пензенской области получил условный срок за издевательства над супругой-инвалидом
В Пензенской области осудили жителя Каменского района, который избивал и издевался над 75-летней супругой-инвалидом. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным информагентства, с мая по июнь мужчина измывался над женой, которая страдала сахарным диабетом и могла передвигаться лишь на инвалидной коляске. Мужчину осудили за истязание и причинение психических и физических страданий беспомощной супруге. Он получил три года условно.