Житель Пензенской области получил 10 лет тюрьмы за кражу, ДТП и убийство

Суд приговорил жителя Башмаковского района Пензенской области к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание назначили за три совершенных преступления, написала «Пенза-пресс».

Еще в мае 2020 года мужчина украл аккумулятор из припаркованного автомобиля Lada. Затем он продал запчасть за тысячу рублей.

Второй случай произошел в сентябре 2020 года. Подсудимый вместе с друзьями употреблял спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, мужчина решил поехать за добавкой. Возвращаясь назад, злоумышленник сбил ребенка, который шел навстречу вдоль обочины. Останавливаться пьяный водитель не стал и скрылся с места происшествия.

Затем, в январе 2021 года, подсудимый пришел в квартиру своих родственников. Во время разговора между ним и его дедом завязался конфликт. Внук ударил деда рукой, а затем и деревянным креслом. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Отмечается, что с подсудимого взыскали по одному миллиону рублей в пользу супруги и дочери погибшего. Представитель попавшего в ДТП ребенка также получит 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.