Житель Орла спас тонущего пса, но пользователей соцсетей удивило не это. Видео

В Орле бездомная собака оказалась подо льдом. Но случайный прохожий спас ей жизнь. Мужчина протянул псу свой рюкзак. Однако отдельное внимание пользователей соцсетей привлекла другая собака, которая сидела рядом и делала вид, что ничего не происходит.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. Дворняжка каким-то образом оказалась в водоеме в холодной воде среди льда. Она никак не могла выбраться, пока на помощь не пришел местный житель. Мужчина лег на живот и протянул собаке свой рюкзак. Пес быстро сообразил и начал хвататься за лямки сумки лапами и зубами.

Пока шла спасательная операция, рядом сидела собака. Она как раз оказалась на переднем плане съемки. Ее вид был настолько невозмутимым, что пользователи соцсетей решили, что собака возомнила себя звездой и, пользуясь случаем, позировала на камеру. Пес лишь один раз решил обернуться и посмотреть, что там происходит с его товарищем. Но увиденное его не тронуло.

Местные жители оценили поступок мужчины и поблагодарили его в комментариях за доброе сердце. Собака в результате успешно выбралась на сушу.