Житель Орла обманул севастопольцев на 133 тысячи рублей

Житель Орла предстанет перед судом за мошенничество через интернет. Мужчина обманул севастопольцев на 133 тысячи рублей, написал сайт «Новый Севастополь».

По данным следствия, в феврале 2021 года мужчина получил заказы на поставку товаров от жителей Севастополя. Затем он заказал аналогичный товар в интернет-магазинах города с доставкой на дом для покупателей. Перед тем, как их отправить, он просил клиентов перевести деньги на его карту.

«Злоумышленник, находясь по месту своего проживания в городе Орел, разместил на сайте в сети интернет объявления, в которые внес заведомо ложные сведения о реализации строительных материалов», — говорится в сообщении следственных органов Севастополя.

Обманным способом мужчине удалось заполучить 133 тысяч рублей. Однако вскоре после жалоб потребителей, лжебизнесмена удалось найти в городе Орел и задержать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.