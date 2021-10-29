Житель Орла обманул севастопольцев на 133 тысячи рублей
Мужчина разместил в Сети ложные объявления о реализации стройматериалов
Житель Орла предстанет перед судом за мошенничество через интернет. Мужчина обманул севастопольцев на 133 тысячи рублей, написал сайт «Новый Севастополь».
По данным следствия, в феврале 2021 года мужчина получил заказы на поставку товаров от жителей Севастополя. Затем он заказал аналогичный товар в интернет-магазинах города с доставкой на дом для покупателей. Перед тем, как их отправить, он просил клиентов перевести деньги на его карту.
«Злоумышленник, находясь по месту своего проживания в городе Орел, разместил на сайте в сети интернет объявления, в которые внес заведомо ложные сведения о реализации строительных материалов», — говорится в сообщении следственных органов Севастополя.
Обманным способом мужчине удалось заполучить 133 тысяч рублей. Однако вскоре после жалоб потребителей, лжебизнесмена удалось найти в городе Орел и задержать.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.