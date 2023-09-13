13 сентября 2023, 16:36
Житель Оренбургской области заработал 10 млн рублей на перепродаже чужих машин в Краснодаре
В Краснодаре правоохранители задержали ранее судимого жителя Оренбургской области, который перепродавал чужие автомобили. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Мошенник договаривался продать автомобиль владельца, затем передавал ему чек о переводе денег на счет, но средства на баланс так и не поступали. Злоумышленник ссылался на технические сбои в банке, а после переставал выходить на связь.
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Таким образом ему удалось заполучить более 10 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.
Краснодар
Мошенничество
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