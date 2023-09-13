Общество 13 сентября 2023, 16:36 Житель Оренбургской области заработал 10 млн рублей на перепродаже чужих машин в Краснодаре

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В Краснодаре правоохранители задержали ранее судимого жителя Оренбургской области, который перепродавал чужие автомобили. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мошенник договаривался продать автомобиль владельца, затем передавал ему чек о переводе денег на счет, но средства на баланс так и не поступали. Злоумышленник ссылался на технические сбои в банке, а после переставал выходить на связь.

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Таким образом ему удалось заполучить более 10 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.