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    26 ноября 2021, 10:43

    Житель Оренбургской области угрожал терактом ради встречи с другом

    Мужчина с помощью ложного сообщения о теракте хотел попасть к другу в СИЗО

    Оксана Лавнюженко

    В экстренную службу Новосергиевского района Оренбургской области поступил звонок от местного жителя, который заявил о готовности устроить теракт. Об этом сообщил сайт Orenday со ссылкой на Новосергиевский районный суд Оренбургской области

    Мужчина пояснил, что якобы готов совершить теракт только для того, чтобы его забрали в СИЗО, где он может пообщаться со своим другом, написало ИА Nation News.

    Правоохранители приехали на адрес звонившего и задержали его. Теперь в Новосергиевском районном суде назначено слушание на 29 ноября по делу о хулиганстве.