Житель Оренбургской области угрожал терактом ради встречи с другом

В экстренную службу Новосергиевского района Оренбургской области поступил звонок от местного жителя, который заявил о готовности устроить теракт. Об этом сообщил сайт Orenday со ссылкой на Новосергиевский районный суд Оренбургской области

Мужчина пояснил, что якобы готов совершить теракт только для того, чтобы его забрали в СИЗО, где он может пообщаться со своим другом, написало ИА Nation News.

Правоохранители приехали на адрес звонившего и задержали его. Теперь в Новосергиевском районном суде назначено слушание на 29 ноября по делу о хулиганстве.