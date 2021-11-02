Житель Оренбурга отсудил 200 тысяч рублей за бракованный IPhone

Житель Оренбурга отсудил 200 тысяч рублей у магазина, где ему продали бракованный IPhone. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

По данным сайта kp.ru, в новом смартфоне некорректно работали некоторые функции. Мужчина обратился в магазин, где провели диагностику гаджета и обещали, что неполадки устранены. Но они продолжились, после чего магазин перестал реагировать на жалобы.

После этого мужчина подал в суд и получил 200 тысяч рублей за телефон и моральную компенсацию.