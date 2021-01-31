В Сети появилось видео, на котором мужчина с силой и поочередно бросает детей на пол. Ролик записан в частном доме. Позже выяснилось, что его сняла мать несовершеннолетних.

По предварительным данным, сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних». Подозреваемый задержан в своем доме. Ранее 45-летний житель Омска уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«В настоящее время с подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие требует заключить отца детей под стражу.

Ранее жену священника задержали в Мордовии по подозрению в избиении детей. Перед этим по той же причине был задержан ее супруг. Также мужчину обвинили в сексуальном насилии по отношению к одной из дочерей. Пара воспитывала 12 детей: шестерых своих и шестерых приемных.