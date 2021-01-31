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    31 января 2021, 20:20

    Житель Омска жестко бросал детей на пол — его задержали

    Алена Макаренко

    Жителя Омска задержали из-за подозрений в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Информация опубликована на сайте Следственного комитета России.
    Житель Омска жестко бросал детей на пол — его задержали

    В Сети появилось видео, на котором мужчина с силой и поочередно бросает детей на пол. Ролик записан в частном доме. Позже выяснилось, что его сняла мать несовершеннолетних.

    По предварительным данным, сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних». Подозреваемый задержан в своем доме. Ранее 45-летний житель Омска уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

    «В настоящее время с подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Следствие требует заключить отца детей под стражу.

    Ранее жену священника задержали в Мордовии по подозрению в избиении детей. Перед этим по той же причине был задержан ее супруг. Также мужчину обвинили в сексуальном насилии по отношению к одной из дочерей. Пара воспитывала 12 детей: шестерых своих и шестерых приемных.