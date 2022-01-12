Житель Омска украл две шубы, чтобы сделать новогодний подарок жене

25-летний житель Омска решил порадовать жену на Новый год сразу двумя шубами. Правда, чужими.

Как сообщил gorod55.ru со ссылкой на городское УМВД, две 23-летние девушки рассказали полицейским, что у них в баре-ресторане на улице Карла Либкнехта украли норковые шубы. Свою пропажу они оценили в 95 тысяч рублей.

Накануне Нового года, отправившись отдохнуть в ресторан, они сдали шубы в гардероб, но когда собрались уходить домой, их там не оказалось.

Побеседовав с работниками заведения и тщательно просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские обнаружили, что молодой мужчина, пользуясь сутолокой в ресторане, забрал сначала одну шубу, а затем и другую.

Полиция оперативно вышла на след похитителя. В ходе допроса он рассказал, что украл шубы, чтобы сделать новогодний подарок жене.

Шубы вернули их владельцам, а в отношении «находчивого» мужчины было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Он рискует провести в колонии до пяти лет. Ранее мужчина не был судим.