Житель обсерватора в Сочи сыграл в догонялки с росгвардейцами. Видео

Несколько росгвардейцев пытались поймать молодого человека, который решил нарушить карантин в адлеровском обсерваторе и вышел на прогулку. Однако все закончилось победой бегуна. Всю эту историю очевидцы сняли на видео.

Молодой человек в шортах и майке, но без маски и перчаток спокойно стоял у крыльца здания, когда к нему подошел сотрудник Росгвардии. Он знаком показал пациенту, что ему нужно вернуться в обсерватор. Парень начал ему что-то объяснять, а потом вдруг побежал.

Нарушитель сделал полкруга, и выбежал на детскую площадку. Тогда на помощь коллеге пришли еще четыре росгвардейца. Все вместе они погнались за «спортсменом». Однако он смог быстро взбежать по лестнице и скрыться внутри медучреждения. Тем временем автор ролика своими репликами поддержал пациента обсерватора: «Беги, Форрест, беги!»

Сотрудники Росгвардии все равно зашли в обсерватор вслед за хулиганом, но почти сразу вернулись на улицу. Видимо, ничего предъявить молодому человеку уже в здании они не смогли.

По данным телеканал Рен ТВ, одну из обсерваций в Сочи для прибывших в Краснодарский край организовали в отеле «Бархатные сезоны» в квартале «Русский дом».

По состоянию на 18 мая за последние сутки в России выявили 8926 случаев коронавируса. В Краснодарском крае суточный прирост инфицированных составил 94 человека. Всего в регионе COVID-19 подтвердился у 2699 жителей.