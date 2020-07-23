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    23 июля 2020, 15:14

    Житель Новотроицка отпраздновал окончание трехнедельной засухи заплывом

    Алена Макаренко

    Житель Новотроицка в Оренбургской области отпраздновал окончание жары, которая стояла в городе три недели. Об этом сообщил Life.

    Мужчина устроил небольшой заплыв на одной из затопленных улиц. Он купался в воде, которая осталась на дорогах после сильнейшего ливня. Молодой человек даже взял шампунь и вылил его на тело.

    По словам местных жителей, за несколько часов осадки затопили весь Новотроицк.

    Ранее засуха пришла в пять регионов России. Непогода может погубить урожай, сильнее всего она ударит по зерну и кормам для скота. Несмотря на неблагоприятный прогноз, дефицита или подорожания сельхозпродукции не прогнозируется. Нехватку товаров компенсируют поставками из субъектов РФ с благоприятными погодными условиями.

    На территории всей Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи.

    Новости SMI.FM