Житель Новотроицка отпраздновал окончание трехнедельной засухи заплывом

Мужчина устроил небольшой заплыв на одной из затопленных улиц. Он купался в воде, которая осталась на дорогах после сильнейшего ливня. Молодой человек даже взял шампунь и вылил его на тело.

По словам местных жителей, за несколько часов осадки затопили весь Новотроицк.

Ранее засуха пришла в пять регионов России. Непогода может погубить урожай, сильнее всего она ударит по зерну и кормам для скота. Несмотря на неблагоприятный прогноз, дефицита или подорожания сельхозпродукции не прогнозируется. Нехватку товаров компенсируют поставками из субъектов РФ с благоприятными погодными условиями.

На территории всей Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи.