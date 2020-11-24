Житель Новосибирска спас из пожара женщину с тремя детьми

Мужчина первым заметил пожар. Он сказал жене вызывать пожарных, а сам отправился помогать соседке и ее трем маленьким детям. К тому моменту вход уже был охвачен огнем, поэтому он помог им выбраться через окно. К моменту приезда спасателей в доме никого уже не было. В результате инцидента никто не пострадал. В МЧС мужчину хотят поощрить за провяленную смелость.