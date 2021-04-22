Житель Новосибирска случайно уничтожил 63 дачи

В Новосибирске местный житель спалил дачи 63 человек из-за неосторожного обращения с огнем. Общая сумма ущерба составила 31 миллион рублей. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем“», — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 23 апреля 2020 года мужчина находился на своем приусадебном участке, расположенном в поселке Порос Мошковского района. В пожароопасный период он у себя поджигал сухую траву для обновления.

Обвиняемый посчитал, что очагов горения больше нет и вернулся в дом, где начал распивать алкоголь. Сухая погода спровоцировала распространение огня на соседние участки. Продукты горения попали на территории садовых обществ «Кристал», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон». Там были расположены дома.

В результате с целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложили арест.