Житель Новосибирска помог сыну избить ребенка на детской площадке

Следователи новосибирского СК проверят информацию СМИ о том, что мужчина на детской площадке помог сыну избить ребенка, с которым они поссорились до этого. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Об этом сообщило следственное управление СК России по Новосибирску.

«В СМИ размещена информация о том, что на детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3, и Петухова, 12/5, мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, по словам свидетелей драки, отец повалил мальчика на землю и держал, пока сын избивал своего обидчика. Следователи начали проверку, они устанавливают все обстоятельства конфликта. При этом ГУ МВД по Новосибирской области сообщили РИА «Новости», что 11 января врачи сообщили в полицию о госпитализации мальчика 2010 года рождения с подозрением на сотрясение мозга.

В ведомстве уточнили, что сотрудниками ПДН отдела полиции «Кировский» тоже начали проверку по этому факту. Они опросили участников конфликта.

«Потерпевшей стороне выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит вред, нанесенный здоровью ребенка», — отметили там.

При этом в ведомстве подчеркнули, что второй мальчик 2010 года рождения, который участвовал в конфликте, тоже получил травмы. Его привезла в больницу мама — у ребенка диагностировали ушибы мягких тканей лица. В ГУ МВД отметили, что вторая сторона конфликта тоже обратилась в полицию с заявлением.