Житель Новосибирска оттащил чужую машину, чтобы припарковаться. Видео

В Новосибирске мужчина прикрепил на чужую машину трос и сдвинул ее с места, чтобы проехать на парковку. Очевидцу, который снимал все на видео, он в грубой форме предложил спуститься вниз и поговорить.

Конфликт произошел у дома на улице Селезнева, сообщило издание «Тайга.инфо». Владелец Land Cruiser Prado достал трос, оттащил чужой Nissan Qashqai и проехал к зданию.

Судя по размещенным в Сети кадрам, за ситуацией из окна наблюдали хозяева перепаркованной иномарки. После манипуляций она оказалась посредине дороги. Снимавшие видео позвонили в полицию.

Мужчина на Land Cruiser, разговаривая по телефону, рассказал своему собеседнику о случившемся, обругав очевидца.

«Спускайся, чморила, поговорим», — предложил он.

В комментариях к ролику в соцсетях заметили, что ситуация спорная. Кто-то указал, что Nissan перегородил проезд во двор. Другие указали на недопустимое поведение «парковщика». Более внимательные увидели цепочку, которая перегораживает проезд во двор, и задались вопросом, не самозахват ли это.