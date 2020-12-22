Житель Новосибирска оттащил чужую машину, чтобы припарковаться. Видео
Конфликт произошел у дома на улице Селезнева, сообщило издание «Тайга.инфо». Владелец Land Cruiser Prado достал трос, оттащил чужой Nissan Qashqai и проехал к зданию.
Судя по размещенным в Сети кадрам, за ситуацией из окна наблюдали хозяева перепаркованной иномарки. После манипуляций она оказалась посредине дороги. Снимавшие видео позвонили в полицию.
Мужчина на Land Cruiser, разговаривая по телефону, рассказал своему собеседнику о случившемся, обругав очевидца.
«Спускайся, чморила, поговорим», — предложил он.
В комментариях к ролику в соцсетях заметили, что ситуация спорная. Кто-то указал, что Nissan перегородил проезд во двор. Другие указали на недопустимое поведение «парковщика». Более внимательные увидели цепочку, которая перегораживает проезд во двор, и задались вопросом, не самозахват ли это.