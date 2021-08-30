Житель Новороссийска спас кота при помощи ведра и шланга

Мужчина в Новороссийске спас попавшего в беду черного кота. Животное забралось на карниз под крышей многоэтажного дома. Мужчина соорудил нехитрый подъемник из ведра и веревки и обрезком шланга загнал испуганного хвостатого в него. Операцию по спасению кота сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, что животное от стресса впало в ступор, поэтому мужчине пришлось подталкивать его к ведру обрезком шланга. Кот упирался, но потом все же запрыгнул в импровизированный лифт. Его спаситель быстро поднял ведро на крышу. В объектив камеры попала женщина, которая забралась на крышу многоэтажки и поспешила на помощь находчивому новороссийцу.

Три недели назад дети во время прогулки в Солнечногорске услышали из трубы, которая уходила глубоко под землю, мяуканье котят. Они забили тревогу и позвонили по номеру 112. Спасатели достали котят и смогли забрать одного из них домой.

Оставшихся животных отправили в приют, где их осмотрели ветеринары. Котята попали в беду на стройке в Тимонове. Их смогли достать наверх при помощи специальной петли для отлова.