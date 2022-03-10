Житель Новороссийска получил условный срок за вымогательство

В Краснодарском крае перед судом предстал местный житель, которого обвинили в вымогательстве и незаконном приобретении специальных технических средств. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В марте прошлого года обвиняемый приобрел электронное устройство, закамуфлированное под очки. Оно предназначалось для негласного получения визуальной и акустической информации. Мужчина использовал его для записи тайных встреч своего знакомого с любовницей. Он потребовал от потерпевшего 300 тысяч в рублей в обмен на гарантию не предоставлять эти записи его жене. Суд приговорил мужчину к трем годам условно и оштрафовал на 150 тысяч рублей.