Житель Новокузнецка попался на перевозке наркотиков

В поселке Телеуты Заводского района Новокузнецка экипаж ГИБДД остановил водителя ВАЗ-2110, который неуверенно вел машину. Правоохранители предположили, что мужчина находится под действием наркотиков. Также они нашли в его автомобиле 280 свертков с мефедроном, написал «Царьград».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 25-летний местный житель проходить медосвидетельствование отказался. Во время допроса мужчина объяснил, что якобы приобрел наркотики бесконтактным способом для личного потребления.

«За невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения новокузнечанину в качестве наказания назначено 10 суток административного ареста», — отметили в ведомстве.

Если мужчину признают виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.