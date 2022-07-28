Житель Норильска смог вернуть деньги за телефон, который взорвался в его руках

В Норильске местный житель подал заявление в Роспотребнадзор, в котором пожаловался на отказ магазина вернуть деньги за неисправный гаджет. По словам мужчины, телефон взорвался прямо у него в руках. Об этом написал сайт kp.ru.

Пострадавший отметил, что позвонил по работе, как вдруг раздался щелчок, и телефон начал дымиться.

«В ухо шибануло, раздался щелчок, мобильник задымился и развалился у меня в руках на две части! Крышка с аккумулятором в одну сторону, дисплей в другую! Как ухо не оторвало», — сказал он.

Мужчина собрал телефон и пошел в магазин, чтобы вернуть за него деньги, однако в возврате ему отказали. Тогда он решил написать заявление в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства помогли составить заявление в суд.

По решению суда продавец обязан выплатить покупателю 115 485 рублей. Приговор пока не вступил в силу.