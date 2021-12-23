Житель Нижнего Новгорода выпал из забитого автобуса. Горожане жалуются на коллапс из-за снега

Сильный снегопад спровоцировал транспортный коллапс в Нижнем Новгороде. Из-за сложной дорожной обстановки горожанам приходилось подолгу ждать общественный транспорт, а автобусы — буквально штурмовать. Некоторые пассажиры выпадали из салона обратно на остановку.

Видео о том, как толпа людей пытается уместиться в битком набитом автобусе, появилось в TikTok.

В местном паблике во «ВКонтакте» одна из подписчиц тоже рассказала об этом случае. По ее словам, накануне она почти 25 минут ждала транспорт на остановке «Диагностический центр» на улице Максима Горького. Когда автобус наконец пришел, он был полностью забит людьми.

«Один мужчина пытался попасть внутрь, но из-за давки буквально выпал обратно на остановку. Потом ему все-таки удалось зайти в салон — двери закрылись прямо у него перед носом», — добавила нижегородка.