Житель Нижнего Новгорода случайно выбросил деньги, отложенные на машину. Но у этой истории хороший конец

Нижегородец перепутал пакеты и случайно выбросил в мусорный контейнер крупную сумму, которую копил на автомобиль. Он спохватился, когда его деньги уже уехали в мусоровозе. Машину удалось перехватить.

Мужчина обратился за помощью к региональному оператору по обращению с ТКО.

«По программе мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твердых коммунальных отходов. Машину удалось перехватить до разгрузки», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мусоровоз разгрузился на отдельной площадке, и деньги быстро нашли. Представитель регионального оператора рассказал, что нижегородцы часто выбрасывают ценные вещи, однако случай с деньгами произошел впервые.

В начале августа москвич из-за собственной халатности лишился миллиона рублей, который накопил на машину. У этой истории хеппи-энда не было. Мужчина забыл сумку с деньгами на ручке самоката на парковке. К тому моменту, когда он спохватился, наличные уже украли.