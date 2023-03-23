Общество 23 марта 2023, 17:07 Житель Нижегородской области выиграл в лотерею миллион рублей

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Житель Нижегородской области решил испытать удачу в лотерее «Мечталлион» и выиграл миллион рублей. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Свой счастливый лотерейный билет мужчина приобрел за 100 рублей в отделении Почты России.

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Всего в том розыгрыше миллионерами стали 35 человек. Удача пришла к жителям Башкирии, Пензенской, Кировской, Нижегородской областей и Пермского края.

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