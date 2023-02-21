Общество 21 февраля 2023, 17:48 Житель Нижегородской области собрал трактор своими руками

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Ветеран боевых действий, уроженец поселка Советский Большемурашкинского округа Нижегородской области Алексей Невидин удивил друзей и знакомых тем, что собрал трактор своими руками. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

По словам нижегородца, собрать трактор ему удалось с помощью видеороликов в интернете.

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«И это была целая история: в поисках деталей Алексей ездил по магазинам, строительным базам и даже пунктам приема металлолома. Что-то взял у друзей. Отдельные детали нужно было вытачивать. Искал токарей, заказывал», — рассказал Невидин.

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Работы по сборке продолжались на протяжении года. В летнее время года техника служит Алексею и его семье на огородах, а в зимнее время — помогает убирать снег.