Житель Наро-Фоминска начал делать средства защиты для врачей на 3D-принтере

Многие жители России понимают, в каких тяжелых условиях сегодня приходится работать врачам в больницах, особенно тем, кто ухаживает за зараженными коронавирусом. Так житель Наро-Фоминска Владимир Обухович решил помочь медикам своими силами и начал производить защитные средства.

Как написало Наро-Фоминское информагентство «Основа», горожанин, по образованию архитектор, решил использовать свой домашний любительский 3D-принтер. На нем он начал печатать пластиковые защитные экраны, которым пользуются медики.

Владимир Викторович таким раньше не занимался, поэтому ему пришлось потратить некоторое время для того, чтобы добиться приемлемого результата. Один килограмм пластика ушел примерно на сорок защитных масок. Их модели он выбирал на специализированном сайте.

«У меня остался еще материал, но главное — желание помочь. И если моя помощь окажется востребованной, то не остановлюсь на этом. Не нужно паниковать — это слабо помогает в борьбе с инфекцией. А нужно просто подключаться к решению этой проблемы, насколько позволяют возможности», — рассудил житель Наро-Фоминска.

«Я знаю, что медицинских масок не хватает, поэтому на помощь пришла 3D-печать — современная технология, которая с минимальными затратами выдает полезный и весьма востребованный продукт», — пояснил Владимир Викторович.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч жителей Москвы решили помочь пожилым людям в самоизоляции и записались волонтерами в рамках всероссийской акции «Мы вместе».