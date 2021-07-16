Житель Набережных Челнов скинул с качелей чужого ребенка, чтобы отомстить за дочь. Видео

Житель Набережных «разобрался» с девочкой на детской площадке. Он скинул ее с качелей, отомстив за свою дочь. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что две девочки катаются на качелях, поочередно опускаясь вниз. В какой-то момент одна из девочек случайно ударила свою половину о землю — из-за толчка вторая вылетела с сидения и упала на землю.

Рядом с детьми стоял отец пострадавшей. Он поднял дочь на руки и начал отчитывать вторую девочку. После этого сказал ей сесть обратно на качели и специально с силой ударил свободной частью о землю. В результате ребенок ударился головой о конструкции и упал.

К «мстителю» подошел другой мужчина — судя по всему, отец девочки, с которой тот решил расквитаться. Между ними начала завязываться потасовка, но вмешалась женщина, которая их разняла.

В МВД по региону рассказали «360», что проверяют информацию. Они выясняют, где и когда произошли события, которые попали на видео.