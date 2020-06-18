Житель Набережных Челнов переделал арку многоэтажного дома в гараж

Житель дома 17А/24 в поселке Зяб переоборудовал под гараж арку в блоке «Б».

«В нашем доме есть арка (вернее ее нет), которую один из жителей переделал под свой личный гараж. Вход со двора перекрыл наглухо стеной, заезжает с другой стороны», — написал очевидец.

Сосед возмущен поступком автовладельца и обратился за помощью к администрации города.

В то же время специалисты управляющей компании, обслуживающей эту многоэтажку, предполагают, что возмущенный мужчина заехал в квартиру недавно. В противном случае он бы знал, что в обновленном техническом паспорте дома от 2017 года арка обозначена как нежилое помещение. В связи с этим автолюбитель, который переоборудовал ее в гараж, действовал на законных основаниях.

Ранее мужчина заехал на УАЗе в море в Анапе и бросил машину там. После задержания выяснилось, что у нарушителя нет прав. Теперь его ждет штраф.