Житель Набережных Челнов обнаружил тело 64-летнего брата, пролежавшее в квартире около месяца

В Набережных Челнах местный житель обратился в полицию после обнаружения тела своего 64-летнего брата. Мужчина пролежал в квартире мертвым около месяца. Об этом написали «Челнинские известия».

Как отметили правоохранители, горожанин не смог связаться со своим родственником по телефону и решил поехать к нему домой. Когда он попал в квартиру, то увидел тело брата без признаков жизни, inkazan.ru.

В настоящий момент специалисты пытаются установить причину смерти пенсионера с помощью экспертизы. Расследование дела продолжается.