Общество 19 мая 2023, 21:55 Житель Мурома ударил оппонента ножом в шею из-за возлюбленной

Читать 360tv в

Двое жителей Мурома поссорились на почве ревности. В результате одни из них ударил оппонента ножом в шею. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Муромского городского суда.

Ситуация произошла 15 января. Компания распивала алкоголь. В какой-то момент один из мужчин начал приставать к супруге своего приятеля. Тогда муж схватил нож и ударил им соперника в шею. Пострадавший получил инфаркт головного мозга. Однако ему удалось выжить.

Реклама

В результате злоумышленника приговорили к заключению сроком на 2,5 года в колонии общего режима несмотря на то, что пострадавший простил обидчика.