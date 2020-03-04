Житель Мурманска поставил у бывшей жены скрытую камеру и попал под суд

Пара из Мурманска решила разойтись и разъехаться по разным квартирам. После расставания мужчина начал следить за бывшей женой с помощью скрытой камеры. Женщина узнала об этом и подала в суд. Теперь экс-возлюбленному придется заплатить.

Как рассказали в пресс-службе судов Мурманской области, женщина подала иск в суд из-за того, что бывший муж установил в ее квартире скрытую камеру. У него остались ключи от входной двери, с помощью которых он попал в квартиру, когда хозяйки не было дома. Гаджет он хорошо замаскировал и ушел. Камерой мужчина управлял через смартфон.

«Таким образом, ее бывший возлюбленный незаконно собирал сведения, которые составляют ее личную и семейную тайну, без ее согласия», — отметили в пресс-службе.

Жительница Мурманска рассказала в суде, что живет вместе с детьми. Из-за слежки она боялась не только за свою жизнь, но и безопасность детей. Семье приходилось жить в чужих квартирах, что приносило дискомфорт. Женщина просила суд обязать экс-мужа выплатить ей 23 тысячи рублей, но иск удовлетворили частично.

Мужчине придется заплатить пять тысяч в качестве компенсации морального вреда и оплатить восемь тысяч за услуги представителя. Во время заседания защита мужчина отметила, что он уже заплатил бывшей жене 13 тысяч рублей.