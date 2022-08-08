Двум жителям Москвы понадобилась помощь медиков после того, как они съели арбуз, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, один из мужчин находится в реанимации, у него симптомы отравления неизвестным веществом.

После употребления плода, купленного на рынке, мужчинам стало плохо. Они решили, что симптомы отравления пройдут, но легче им не стало, после чего они вызвали врачей.

Одного из мужчин госпитализировали в реанимацию ГКБ имени Иноземцева. Медики диагностировали у него «токсическое действие неуточненного вещества», уточнил Telegram-канал. Специалисты изучают анализы пациента — по информации Baza, у него также выявили острую почечную недостаточность и гиперкалиемию. Это повышение уровня калия в крови, недуг может повлиять на работу сердца.

Три человека на Ямале погибли, отравившись технической жидкостью с запахом спирта. В больницу поступил еще один человек с признаками отравления.