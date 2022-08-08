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    08 августа 2022, 14:41

    Житель Москвы угодил в реанимацию после арбуза — СМИ

    Baza: москвич попал в реанимацию после того, как съел арбуз

    Александр Иванов

    Двум жителям Москвы понадобилась помощь медиков после того, как они съели арбуз, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, один из мужчин находится в реанимации, у него симптомы отравления неизвестным веществом.

    Житель Москвы угодил в реанимацию после арбуза — СМИ

    После употребления плода, купленного на рынке, мужчинам стало плохо. Они решили, что симптомы отравления пройдут, но легче им не стало, после чего они вызвали врачей.

    Одного из мужчин госпитализировали в реанимацию ГКБ имени Иноземцева. Медики диагностировали у него «токсическое действие неуточненного вещества», уточнил Telegram-канал. Специалисты изучают анализы пациента — по информации Baza, у него также выявили острую почечную недостаточность и гиперкалиемию. Это повышение уровня калия в крови, недуг может повлиять на работу сердца.

    Три человека на Ямале погибли, отравившись технической жидкостью с запахом спирта. В больницу поступил еще один человек с признаками отравления.