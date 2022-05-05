Житель московской деревни завел дома медведя, леопарда и львицу

Житель СНТ «Круиз» деревни Дудкино в Новомосковском административном округе Москвы завел на своем участке медведя, львицу и леопарда. Люди в деревне жалуются на громкие рыки с его участка. Импровизированный зоопарк мешает окружающим, призналась «360» соседка мужчины Светлана.

«Естественно, мешает. Я считаю, что дикие животные не должны содержаться в жилом поселке на территории Москвы. Я не жаловалась — считаю, что соседи должны поддерживать нормальные отношения. Но, конечно, мне это не нравится», — сообщила женщина.

Она рассказала, что не видела львицу, но видела медведя и леопарда. По словам Светланы, дикие животные содержатся хорошо. Такой вывод она сделала из того, что периодически чувствует «запах зоопарка», но потом он пропадает — значит, за зверями убрали.

Сам «заводчик» диких животных в грубой форме отказался разговаривать с журналистами. В ответ на то, что поступили звонки с жалобами на рыки с его участка, издевательски ответил, что это он «рыкает».