Житель Мордовии заказал секс-работницу за 163 тысячи. А она так и не приехала

Он выбрал девушку на сайте и перевел предоплату в две тысячи рублей. Но никто так и не приехал. Он позвонил по указанному на сайте номеру и потребовал деньги обратно. Ему сказали, что нужно перевести еще денег, чтобы «разблокировать» счет. Мужчина последовал инструкциям и в итоге перевел в общей сложности 163 тысячи рублей.

Позже он проспался и обратился в полицию.