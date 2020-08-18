Житель Мордовии заказал секс-работницу за 163 тысячи. А она так и не приехала
Пьяный житель Мордовии заказал в интернете секс-услуги, а в итоге лишился более 150 тысяч рублей. Об этом сообщил Life.ru.
Он выбрал девушку на сайте и перевел предоплату в две тысячи рублей. Но никто так и не приехал. Он позвонил по указанному на сайте номеру и потребовал деньги обратно. Ему сказали, что нужно перевести еще денег, чтобы «разблокировать» счет. Мужчина последовал инструкциям и в итоге перевел в общей сложности 163 тысячи рублей.
Позже он проспался и обратился в полицию.