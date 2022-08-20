Житель Массандры выстрелил в бездомного пса возле подъезда. Видео

Житель Массандры открыл стрельбу по бездомной собаке рядом с жилым домом. Видео опубликовала глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, жители Массандры направили ей несколько противоречивых обращений по поводу бездомного пса, разгуливающего по улицам.

Павленко пояснила, что часть горожан пожаловалась на агрессивное поведение животного. Другие заявили, что люди сами жестоко обращались с собакой. В качестве доказательства они даже прислали видео.

Павленко уточнила, что этот вопрос уже начали решать. Пса собираются отправить на передержку в приют «Ковчег». Сотрудники учреждения уже знакомы с животным и проявлений агрессии у него не заметили, отметила она.

«А по видео лично обращусь в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения», — пообещала Павленко.

Также она предложила приютить собаку местным жителям и попросила обращаться по этому поводу к ней в соцсетях.