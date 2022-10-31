Житель Мариуполя решил спасти от гибели цветы, которые оказались под завалами зданий | 360°

Общество 31 октября 2022, 11:29 Житель Мариуполя решил спасти от гибели цветы, которые оказались под завалами зданий

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В Мариуполе местный житель решил спасти цветы от гибели, которые оказались под завалами разрушенных зданий. Об этом написал Ura.ru.

Мужчина вместе со своим племянником выкапывает растения и пересаживает их к себе в сад.

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«Местный житель ходит со своим племянником Сашей по разрушенным районам, дома которых не подлежат восстановлению и их сносят. Сергей выкапывает цветы и пересаживает к себе в сад», — говорится в сообщении издания.

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По словам мариупольца, цветы могут погибнуть из-за работы строительной техники, которая в скором времени будет наводить порядок в городе.