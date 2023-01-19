Общество 19 января 2023, 16:19 Житель Магадана полгода не впускал новых жителей в проданную комнату в коммуналке

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В Магадане мужчина продал комнату в коммунальной квартире, однако не желал пускать новых владельцев на протяжении полугода несмотря на то, что суд обязал его освободить жилье в течение 15 дней. В дело пришлось вмешаться приставам, написал сайт kp.ru.

На денежные средства нарушителя было наложено взыскание. Также ему запретили покидать пределы России и обязали заплатить исполнительный сбор за незаконное проживание в комнате на протяжении шести месяцев.

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Мужчина все же решил выехать из комнаты, уступив ее новому владельцу.

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