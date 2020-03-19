Житель Ленобласти подозревается во взятке за получение водительских прав
В Приозерске Ленинградской области завели уголовное дело против мужчины, давшего взятку за получение водительских прав. Об этом написал сайт «Невские новости».
38-летнего мужчину подозревают в даче взятки инспектору МРЭО. Сообщается, что подозреваемый в 2018 году дал 15 тысяч рублей госинспектору. Таким поступком он хотел обеспечить себе успешную сдачу экзамена и получение водительских прав. Подозреваемый предполагал, что за это ему не придется сдавать теоретические правила дорожного движения.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Решается мера пресечения.