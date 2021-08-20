Житель Ленобласти нашел гриб размером с баскетбольный мяч

Жить Санкт-Петербурга нашел гриб размером с баскетбольный мяч в городе Тосно. Гриб-головач оказался съедобным, но скоропортящимся. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на группу «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что подобные грибы семейства шампиньоновых редки для Петербурга и Ленинградской области. Фотографию своей ценной находки грибник выложил в местную группу. Гриб-головач способен вырастать до 50 сантиметров в диаметре. Его максимальный вес достигает четырех килограммов. Плод нужно вовремя употребить в пищу, так как со временем он желтеет и становится несъедобным.