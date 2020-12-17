Житель Ленобласти, который пожаловался Путину на хамство чиновников, пытался получить доплаты к пенсии

Жена Анатолия Терехова, который задал вопрос Владимиру Путину о хамстве чиновников на местах, рассказала «360», что ее муж пытался понять, почему у него нет доплат к пенсии. Неприятный инцидент произошел в Пенсионном фонде города Волосово.

«Мой муж услышал, что Путин пообещал доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума, а ему сделали так, что все доплаты входят в прожиточный минимум. Он пошел с этим разбираться, на что один из чиновников, имя которого мы не знаем, сказал: „Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал“», — рассказала она.

Женщина рассказала, что у Анатолия нет ног, он получает пенсию по инвалидности девять тысяч рублей вместе с добавками. Если бы мужчина не работал, ему бы денег не хватало: больше четырех тысяч уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Хорошо, что для инвалидов открыли рабочие места. Работает сторожем, хоть какая-то зарплата есть», — добавила она.

Жена Терехова отметила, что многие жалуются на хамское отношение чиновников в Пенсионном фонде к людям.

Владимир Путин во время пресс-конференции ситуацию прокомментировал фразой «в семье не без урода» и пообещал разобраться с этим.