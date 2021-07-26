Житель Кузбасса уснул на ж/д путях. Его еле разбудили машинисты

Житель Кузбасса решил прилечь на шпалы и поспать. В это время над ним проехал поезд. Однако машинисты остановились, чтобы разбудить мужчину и отвести его от путей. В распоряжении «360» появилось видео с места события.

В Междуреченске, в районе Камешков, машинисты одного из поездов разбудили и сняли на видео парня, уснувшего на рельсах. Чудо и везение помогло ему остаться в живых.

Машинист поезда во время движения по железнодорожным путям заметил лежащего человека и подал сигнал, но спящий никак не отреагировал на предупреждение. Даже экстренное торможение не позволило избежать наезда. На кадрах видно, что под поездом мужчина спал как убитый. Машинистам не с первого раза удалось его разбудить. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой неделе пассажирский поезд Москва — Владивосток сбил 75-летнего пенсионера в районе остановочной платформы Дачный. Выяснилось, что машинист подавал сигналы пенсионеру, однако мужчина не реагировал. Экстренно затормозить тоже не получилось.