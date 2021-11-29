Житель Курской области нагрянул в магазин верхом на лошади

В Курской области полицейские задержали мужчину, который верхом на лошади пытался въехать в супермаркет. После этого он остановился у входа в магазин и начал размахивать шашкой. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Нетипичный покупатель нагрянул в магазин в поселке Карла Либкнехта в Курчатовском районе. Попасть в торговый зал пытался мужчина, который сидел верхом на лошади. Это попало на видео.

Судя по всему, животное не пролезало внутрь, и незадачливый казак вышел на улицу. Там он махал чем-то похожим на шашку.

Директор магазина вызвал полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, наездник все еще обивал пороги «Пятерочки». Правоохранители предположили, что мужчина нетрезв. Дышать в трубочку он отказался. Его забрали в отдел. О том, что стало с лошадью, не уточняется.

Дебошир объяснил, что его лошадь проголодалась и захотела хлеба. Поэтому мужчина из уважения к животному решил предоставить ему всю полноту выбора из того ассортимента, что есть на полках.

Источник: МВД

На мужчину завели протокол за несоблюдение требований полиции. Он задержан. Дальнейшую судьбу определит суд. Ту самую шашку у него изъяли и направили на экспертизу, чтобы определить, является ли она холодным оружием.

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