Житель Курской области нагрянул в магазин верхом на лошади
Житель Курской области пытался зайти в магазин верхом на лошади
В Курской области полицейские задержали мужчину, который верхом на лошади пытался въехать в супермаркет. После этого он остановился у входа в магазин и начал размахивать шашкой. Об этом сообщило «МВД Медиа».
Нетипичный покупатель нагрянул в магазин в поселке Карла Либкнехта в Курчатовском районе. Попасть в торговый зал пытался мужчина, который сидел верхом на лошади. Это попало на видео.
Судя по всему, животное не пролезало внутрь, и незадачливый казак вышел на улицу. Там он махал чем-то похожим на шашку.
Директор магазина вызвал полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, наездник все еще обивал пороги «Пятерочки». Правоохранители предположили, что мужчина нетрезв. Дышать в трубочку он отказался. Его забрали в отдел. О том, что стало с лошадью, не уточняется.
Дебошир объяснил, что его лошадь проголодалась и захотела хлеба. Поэтому мужчина из уважения к животному решил предоставить ему всю полноту выбора из того ассортимента, что есть на полках.
На мужчину завели протокол за несоблюдение требований полиции. Он задержан. Дальнейшую судьбу определит суд. Ту самую шашку у него изъяли и направили на экспертизу, чтобы определить, является ли она холодным оружием.
Ранее за кормление чужой лошади оштрафовали пенсионерку в Великобритании. Она угощала соседского коня морковкой.