Житель Курска сыграл серенаду и едва не попался полиции

Молодой человек из Курска решил сыграть серенаду на саксофоне под окном у возлюбленной, однако едва не попался полиции. Соседи девушки оказались не рады звукам музыкального инструмента с раннего утра. Об этом написал сайт kp.ru.

«Поступило обращение от жителей двора по улице Дружининская, о том, что утром в воскресенье неизвестные во дворе громко играют на музыкальном инструменте», — сообщили в полиции.

Прибывший на место наряд не застал влюбленного мужчину. После просмотра видеозаписей «Умного домофона» правоохранители выяснили, что молодой человек пытался достучаться в квартиру к девушке, сыграл на саксофоне, а после выбросил букет в мусорный бак и ушел.

В полиции влюбленного мужчину решили не наказывать.